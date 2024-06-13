【セット】ブラング 噴霧式フレグランスディフューザー＋専用オイル

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●メーカー:カーメイト●ブランド:BLANG(ブラング)●色:ライトグレー●ディフューザー本体型番:L10001●フレグランスオイル:DH301(ホワイトムスク)※専用オイルの液量は、半分くらい残っています！・フレグランスオイルを高圧で噴霧し、瞬時に香りが広がります。・一般的な芳香剤は徐々に香りが弱まりますが、フレグランスディフューザーはフレグランスオイルが無くなるまで均一の強さで香りつづけます。・センサーボタンを操作するだけで微香からモンスター級まで好みの強さに3段階で調節可能。・全てのモードで2時間オートオフ機能を搭載。スイッチの切り忘れでフレグランスオイルを無駄にしてしまう心配はありません。