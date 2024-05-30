☆オールガラス製加湿器 アロマ　ディフューザー　加湿器

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T-277-M【世界初のオールガラス製加湿器アロマで、ポリ製加湿器の雑菌・酸っぱい様な匂い・手入れが大変を完全サヨナラ！】ガラスは最大0.05センチの精度で手作業で溶接されており、伝統工芸品です。ポリ製アロマディフューザーに比べてガラス製アロマはバクテリアや黄色くカビの問題を根本的に解決するだけでなく、ガラス製のアロマディフューザーはエッセンシャルオイルを吸収せず、エッセンシャルオイルの天然成分を最良の状態に保ち、さらに、アロマディフューザーには、掃除が簡単なクリーニングブラシも装備されています。【上部給水式超音波加湿器・タイマー機能】湿器小型は、先端な2.4MHZ高周波超音波振動技術を採用し、15～20ミクロンより小さい水ミスト粒子を生成します。熱を使わない加湿方式なので、超音波加湿器はスチーム式ほど熱くないので、やけどの心配もありません。霧化する時大量のマイナスイオンを放射と共にフォルムアルデヒド、除菌一酸化炭素、細菌など有害物質を取り除く。●超音波霧化で12時間連続加湿、ミストはとてもデリケート，タイマー機能もあります、1時間、3時間、6時間を選択し、タイマー機能をオフにすることができます。加湿器のタンクに水はありますが、タイマーで操作が面倒です。【極静音！暖色の環境光間接照明＋消灯可能】ついに無音作動を実現！独特なダクト構造により動作音を28dB未満に抑えました。伝統な加湿器加熱式と比べると作動時49％以上静かで、加湿器気化式と比べても69％以上静かでした。●超音波加湿器はナイトライト付きで明るさ2段階調節可能。繊細なミストとロマンチックな照明が完璧に調和して、お好みのエッセンシャルオイルを数滴加えて平和で快適な雰囲気を作り出し、五感を落ち着かせる瞑想をもたらします。寝ている間の暗闇が怖い幼児に最適です。邪魔されたくない場合は、ボタンを5秒間押し続けると、間接照明がオフになります。【ワンタッチで簡単な操作+多重防護】拡大されたメッキボタンがついたアロマディフューザーで、光と霧をワンタッチでコントロールできる。上から注ぐだけで給水完了！重いタンクを運ぶ必要も、床に飛び散る心配もありません！透明なガラス製の水タンクには定水位線が刻まれており、いつでも水位を確認するのに便利で…