ヤングリビング⭐︎アロマオイルセット（ディバインディスタニー

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商品詳細
ヤングリビングディバインディスタニーコレクションアメリカ直輸入品。2年前に購入。定価19,000円一週間おきに1本ずつ足していく自分変容させるアロマオイルセット！『自分の使命、人生で達成したい事』を意図してから使用します。1週目 デイリーディバイン2週目 デイリーディバイン＋アイアムブレス3週目 デイリーディバイン＋アイアムブレス＋アイアムクリエイティブ※1つ目から2つ目、３つ目と重ねる時、30〜60秒、間を空けると良いようです。内容量はそれぞれ8割程度残っています。
http://narcologia.ru/goods/slide461487.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation822221.html
http://narcologia.ru/goods/approximate390020.html
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