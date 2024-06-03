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エレビット6個セット
商品番号 G93432120601
商品名

エレビット6個セット
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 8,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

定期便で届いたものになります賞味期限は画像2枚目をご覧くださいませ透明の袋から出していません^^定期便で届いた箱にお入れしてお送りいたします！#エレビット
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