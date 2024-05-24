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「未開封」メゾン マルジェラ レプリカ ウィキッド ラブ EDP100ml
商品番号 Q74211516862
商品名

「未開封」メゾン マルジェラ レプリカ ウィキッド ラブ EDP100ml
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 4,950 円
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商品詳細

メゾンマルジェラレプリカウィキッドラブオードゥパルファム100ml★購入時期:2023年6月★種類:オードゥパルファム★状態:新品未開封★容量:100ml★並行輸入品惹かれ合う男女の許されぬ愛をイメージしたオードパルファン「ウィキッドラブ」は、バラをモダンに解釈したフレグランス。穏やかで甘いシダーウッド、ホワイトムスクのベースに、スパイシーなグリーンペッパー、バジル、ウォーターヒヤシンスに、ジャスミンとセンティフォリアローズが香り、禁断の愛を表現しています。「レプリカ」シリーズのコンセプトを進化させたオードパルファムは、奇心と美意識を刺激するような香りで、ファンタジーや夢の世界、未知の世界へと誘うユニセックスフレグランスです。並行輸入品になりますので、気になる方はご遠慮ください。即購入可
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