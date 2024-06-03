

プロポリス 8個@ERINA エリナ かわいい！ 49.0%割引 www.coopetarrazu.com プロポリス 8個@ERINA エリナ かわいい！ 49.0%割引 www.coopetarrazu.com



プロポリス 8個@ERINA エリナ かわいい！ 49.0%割引 www.coopetarrazu.com プロポリス 8個@ERINA エリナ かわいい！ 49.0%割引 www.coopetarrazu.com



Amazon | 1粒に250mg高配合 エリナ プロポリス 120粒 | エリナ ... Amazon | 1粒に250mg高配合 エリナ プロポリス 120粒 | エリナ ...



8の日価格】エリナ プロポリス ３個- 8の日価格】エリナ プロポリス ３個-



ハッピーサンデー価格】エリナ プロポリス ５個 【現品限り一斉値下げ ... ハッピーサンデー価格】エリナ プロポリス ５個 【現品限り一斉値下げ ...



エリナ プロポリス 1個 - 通販 - pinehotel.info エリナ プロポリス 1個 - 通販 - pinehotel.info



上質で快適 エリナ 2個 プロポリス 健康用品 - collage-spa.it 上質で快適 エリナ 2個 プロポリス 健康用品 - collage-spa.it



8の日価格】エリナ プロポリス ３個- 8の日価格】エリナ プロポリス ３個-



プロポリス×15@ERINA エリナ 【公式ショップ】 www.coopetarrazu.com プロポリス×15@ERINA エリナ 【公式ショップ】 www.coopetarrazu.com



大きな取引 エリナ プロポリス 健康用品 - whitewingdental.com 大きな取引 エリナ プロポリス 健康用品 - whitewingdental.com



得価セール エリナ プロポリス 3個の通販 by アズ's shop｜ラクマ ... 得価セール エリナ プロポリス 3個の通販 by アズ's shop｜ラクマ ...



カテゴリ エリナ by アズ's shop｜ラクマ プロポリス3個の通販 エリナ カテゴリ エリナ by アズ's shop｜ラクマ プロポリス3個の通販 エリナ



エリナ プロポリス 4個 www.krzysztofbialy.com エリナ プロポリス 4個 www.krzysztofbialy.com



エリナ プロポリスの通販 200点以上 | フリマアプリ ラクマ エリナ プロポリスの通販 200点以上 | フリマアプリ ラクマ



8の日価格】エリナ プロポリス ３個- 8の日価格】エリナ プロポリス ３個-

ご覧頂きありがとうございます！気になる商品ありましたら、お気軽にコメント下さい！賞味期限 2025/4以降定価：6300円フラボノイドを含むプロポリスが1粒に250mg(原料ベース)も入った贅沢ミツバチが樹脂、花粉、蜜蝋などを集めてつくるプロポリス。数々のフラボノイド成分を含み人の健康に大きな役割を果たすと言われる貴重な恵みを、2倍濃縮に。●内容量120粒●目安量1日2～4粒■栄養成分表示1粒（483mg）あたり●エネルギー：0.86kcal●たんぱく質：0.013g●脂質：0.0063g●炭水化物：0.188g●食塩相当量：0.001g●プロポリスエキス：125mg（2倍濃縮）■原材料名プロポリスエキス、ブドウ糖、マルトデキストリン、乳清、甘草根粉末/セルロース、リン酸カルシウム、高級脂肪酸（植物由来）、微粒酸化ケイ素＊一部に乳成分・大豆を含む《商品ポイント》①1粒あたり：プロポリス250mg相当（125mg×2倍濃縮）含有《こんな方におすすめ》 ●エイジングケア*が気になる方●生活が不規則な方●朝、すっきりと起きられない方●季節の変わり目が気になる方●最近、ストレスが気になる方*年相応の状態を保つこと#エリナ#ERINA#プロポリス#フラボノイド#ORAC