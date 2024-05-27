パコ ラバンヌインビクタス EDT 50ml INVICTUS

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商品詳細
種類...オードトワレ香水メンズPACORABANNEINVICTUSEDT50ml男の勝利へと導いてくれそうです!アクアウッディノートの香調で爽やかさ、力強さとセクシーさのバランスが絶妙な香り。トロフィーをモチーフにしたボトルと、「無敵」という名の通り力強さも感じさせる香りは、ここぞという時に、男の勝利へと導いてくれそうです。トップ：シトラス、マンダリンオレンジミドル：ローリエ、ジャスミンラスト：グアヤックウッド、パチョリ
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