新品タグ付き　新作　ミキハウス　うさこ花柄ワンピース　半袖Tシャツ　スカート80

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お値下げ歓迎です◎（大幅なお値下げはお断りさせて頂きます）新品タグ付き、袋に入れておりましたので保管状態良く毛羽立ち汚れ色褪せなくとても綺麗な状態です。マタニティハイで購入しましたが男の子だったので出品させて頂きます。定価 ¥10,450-サイズ 80素材 綿100%柔らかいピンクカラーですごく可愛いです。綺麗な状態ですが素人による自宅保管の為、中古品にご理解頂ける方ご購入お願い致します。【おまとめで送料分お値下げ致します。】お気軽にコメントくださいませ未使用ですが自宅保管、素人検品となります。中古品にご理解頂ける方ご購入お願い致します(*´`*)708090半袖 夏服チュニックベビードレス結婚式 披露宴リングガール100日祝い１歳 ２歳 お祝い プレゼント 出産祝い お返し出産準備新生児お宮参り 退院着誕生日 記念日入園式卒園式お受験ピアノ習い事カラーピンク柄・デザイン花柄袖丈半袖スカート丈ひざ丈シルエットフレア袖丈···半袖カラー···ピンク柄・デザイン···花柄季節感···春季節感···春、夏季節感···春、夏、秋