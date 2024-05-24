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- 専用です☆ノースフェイス ジャンバーフリース 110cm 黄色 ノマドジャケット
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商品詳細
フードはボタンで取り外せます。ホームクリーニング済みですが、袖には若干の汚れがありますのでご理解ある方のみお願い致します。お名前タグにシールのあとが残っています。中はフリースで暖かいです。腕の部分はフリースないです。男の子女の子他にもノースフェイス出品中です。THENORTHFACE
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