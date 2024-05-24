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- GIVENCHY■大人もOK♪ KIDS ロゴ スウェットシャツ 12Y 150
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商品詳細
【商品説明】フロントにロゴプリントクルーネックロングスリーブゴムカフス【素材】コットン 86%、ポリエスエル 14% ◆GIVENCHY◆ジバンシィ(Givenchy)はフランスのラグジュアリーブランドです。幅広い年齢層で愛用者がおり、ジバンシィのシンプルで気品高いデザインは世界中で愛されています。
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