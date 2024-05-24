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GIVENCHY■大人もOK♪ KIDS ロゴ スウェットシャツ　12Y　150
商品番号 O53765882388
商品名

GIVENCHY■大人もOK♪ KIDS ロゴ スウェットシャツ　12Y　150
ブランド名 ジバンシー
特別価格 税込 5,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】フロントにロゴプリントクルーネックロングスリーブゴムカフス【素材】コットン 86%、ポリエスエル 14%  ◆GIVENCHY◆ジバンシィ(Givenchy)はフランスのラグジュアリーブランドです。幅広い年齢層で愛用者がおり、ジバンシィのシンプルで気品高いデザインは世界中で愛されています。
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