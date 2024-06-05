新品 モナリザ ベビーワンピース ドレス

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商品詳細
NY\u0026LONMonnalisaBebeベビードレスワンピース材質:綿95%、ポリウレタン5%サイズ:9M、身長76cm肩ベルドをはじめ、伸縮性のある生地なので、子どもに優しいです。新品未使用、タグ付き自宅保管。#おねいの子供服#モナリザ#Monnalisa#ベビーワンピース#ベビードレス#bebe
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