掛け軸 拓本 版画 家田久持 都鳥碑　悠久 歴史 掛軸 です。

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掛け軸 拓本 版画 太田古朴 創作拓画 悠久 歴史 掛軸 です。- 掛け軸 拓本 版画 太田古朴 創作拓画 悠久 歴史 掛軸 です。-

掛け軸拓本15家田久持都鳥碑 悠久歴史掛軸です。作者：家田久持句碑：都鳥の碑（みやこどりのひ）場所：埼玉県春日部市拓本サイズ（本紙）：420×1107ｍｍ今回出品致します拓本は昭和以前の古き良き時代に採拓した原拓本です(採拓するにあたり許可が必要な場合は全て了解を得ています)。今では残念ながら、新たな拓本採択が出来なくなった場所が増えたと聞いています。それ故、原拓本（原碑（本物の碑石）から採った拓本）はもう手に入れることが難しい非常に価値のある貴重なものです。気に入って頂けたら値下げ交渉にも応じますのでお気軽にコメントください。自宅保管の骨董品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア お宝 掛け軸 掛軸 拓本 原拓本 表装 骨董 日本画 絵画 版画 絵師 書 書画 書道 水墨画 茶道具 茶道 茶掛け 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 鑑定団 昭和レトロ 家田久持 都鳥 都鳥碑#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#拓本#短歌#家田久持#家田_久持#久持#都鳥の碑#春日部市#和歌#短歌#春日部市#原拓本#昭和レトロ#ヴィンテージ#アンティーク#水墨画#水墨#値下げ絵画の種類...拓本形式...掛け軸・掛軸主題...短歌主な画材...墨