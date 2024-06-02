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《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM
商品番号 H48979792023
商品名

《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入大歓迎！他にも出品中、ぜひご覧下さい◎_______________________________________・ブランド/商品名：ナイキ/FCバルセロナゲームジャージー・カラー：ネイビー/ダークレッド・サイズ：レディースM着丈66cm身幅(42)cm袖丈17cm・素材：100%ポリエステル・生産地：タイ・詳細説明不要のスーパースター・ネイマール選手のバルサユニフォームです。2014オーセンティックと記載のジョックタグ、ラ・リーガやバルサのロゴやスウォッシュも刺繍の本格的な仕様、目立ったダメージもありません◎サイズ表記はUS規格のレディースMです、実寸サイズを必ず参考にご判断ください。洗濯済みですがアメリカから仕入れた古着のため、古着特有の匂いやシワ・埃がうっすら残ってたり縫製のゆるみ・ほつれがある場合があります、ご了承ください。中古品であることをご理解頂いた上で、不明点あればトラブル防止のためご購入前にご質問下さい。神経質な方はご遠慮下さい、ノークレームノーリターンでお願いします。#LFP#LaLiga#Barcelona#FOOTBALL#FOOTBALLJERSEY#NEYMAR#サッカー#フットボール#ラリーガ#バルセロナ#サッカーシャツ#ゲームシャツ#アメリカ古着
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