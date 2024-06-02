

《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM



《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM 《NIKE Football》ネイマール バルセロナ ゲームシャツ レディースM

即購入大歓迎！他にも出品中、ぜひご覧下さい◎_______________________________________・ブランド/商品名：ナイキ/FCバルセロナゲームジャージー・カラー：ネイビー/ダークレッド・サイズ：レディースM着丈66cm身幅(42)cm袖丈17cm・素材：100%ポリエステル・生産地：タイ・詳細説明不要のスーパースター・ネイマール選手のバルサユニフォームです。2014オーセンティックと記載のジョックタグ、ラ・リーガやバルサのロゴやスウォッシュも刺繍の本格的な仕様、目立ったダメージもありません◎サイズ表記はUS規格のレディースMです、実寸サイズを必ず参考にご判断ください。洗濯済みですがアメリカから仕入れた古着のため、古着特有の匂いやシワ・埃がうっすら残ってたり縫製のゆるみ・ほつれがある場合があります、ご了承ください。中古品であることをご理解頂いた上で、不明点あればトラブル防止のためご購入前にご質問下さい。神経質な方はご遠慮下さい、ノークレームノーリターンでお願いします。#LFP#LaLiga#Barcelona#FOOTBALL#FOOTBALLJERSEY#NEYMAR#サッカー#フットボール#ラリーガ#バルセロナ#サッカーシャツ#ゲームシャツ#アメリカ古着