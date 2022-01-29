【正規品】鹿島アントラーズ 2020 ユニフォーム　荒木遼太郎選手

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ご覧いただきありがとうございます！コレクション出品いたします。鹿島アントラーズオンラインショップにて購入致しました。●サイズ：タグ表記Lサイズ●素材：ポリエステル100%●状態：スタジアムで2回着用しております。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。●その他、注意事項：自宅マンションにて保管していました。左腕部分に1箇所引き連れ発生しておりますが、その点以外は綺麗かと思います。目立った汚れ等ございません写真にてご確認ください。#鹿島#鹿島アントラーズ#ユニフォーム#2020#荒木遼太郎