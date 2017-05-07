オリックス　阪急　ブレーブス　ユニフォーム

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商品詳細
ブレーブス時代のユニフォームシャツです。10年ほど前に配布されたものと記憶しております。野球チーム···オリックス・バファローズ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly628584.html
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