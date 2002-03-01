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ACミラン　F·インザーギ　ユニフォーム
商品番号 A94683662016
商品名

ACミラン　F·インザーギ　ユニフォーム
ブランド名 Avital
特別価格 税込 1,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ACミラン時代のフィリッポ·インザーギ選手のユニフォームです。サイズの表記がなく着丈約75cm肩幅約45cmです。
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