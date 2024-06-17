テニス　バドミントン　シューズ23㎝

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商品詳細
サイズ···23㎝テニス バドミントン シューズ23センチです。一度試し履きしました。美品だと思います。よろしくお願いします。#テニス#バドミントン#テニスシューズ#バドミントンシューズ#スポーツウェア
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