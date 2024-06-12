ソニケージワイドGC

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ヨネックスのテニスシューズ。オムニクレイ用。サイズ23.0cm。定価12100円税込み。箱付きです。購入して一度も使用しておりません。自宅保管しておりました。靴裏少し汚れあります。写真アップしてます。ご了承ください。都合で水曜日は出荷できない事があります。出来るだけお安い値段つけさせていただいてますので値下げはご容赦願います。コメント中でも即決ご購入の方を優先させていただきます。尚取り置き専用ページはご遠慮いただきますようよろしくお願いしますm(__)m