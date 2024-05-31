ヨネックス　シューズ　25.5cm

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体育館シューズとして、使用していたので、裏は綺麗な方だと思います。オレンジ色です。素人判断で自宅保管ですので、神経質な方は、ご遠慮下さい。よろしくお願い致します。対応コート...オールコートサイズ...25.5cm