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ヨネックス　シューズ　25.5cm
商品番号 M30640681784
商品名

ヨネックス　シューズ　25.5cm
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

体育館シューズとして、使用していたので、裏は綺麗な方だと思います。オレンジ色です。素人判断で自宅保管ですので、神経質な方は、ご遠慮下さい。よろしくお願い致します。対応コート...オールコートサイズ...25.5cm
http://narcologia.ru/goods/Sydney120249.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis114944.html
http://narcologia.ru/goods/conception914857.html
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