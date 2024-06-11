近江高校　硬式野球部　応援グッズ！タオル うちわ メガホン！2023年甲子園出場

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商品詳細
今年の甲子園出場が決まっている近江高校の応援グッズです。タオル・うちわ・メガホン の3点セット以前関係者から頂いて自宅保管していたので未使用です。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/plaque814407.html
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http://narcologia.ru/goods/influenza630193.html
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