【入手困難】100個限定 杉谷拳士前進グッズ直筆サインフォトパネル「杉谷魂」

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商品詳細
【入手困難】100個限定杉谷拳士前進グッズ直筆サインフォトパネル「杉谷魂」シリアルナンバー14/100証明書付き北海道日本ハムファイターズ 日ハム BBMフォトフレーム 写真 ファイターズガール きつねダンス しゃけまるシリアルナンバー証明書付きです。壁掛けできるようになっています。サイズH386mm×W446mm#ぽむぽむが出品中のファイターズグッズはこちら#ぽむぽむが出品中の杉谷拳士グッズはこちらWBC侍ジャパン 侍JAPANダルビッシュ 大谷翔平 プロ野球チップス野球チーム···北海道日本ハムファイターズ
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