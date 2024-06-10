渡辺翔太 アクスタ 第1弾 第2弾 アクリルスタンド

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渡辺翔太くんのアクリルスタンド第1弾と第2弾のセットです。購入後、未開封の状態で暗所保管しておりました。プチプチ梱包の上普通郵便にて発送致します。バラ売りは致しません。岩本照深澤辰哉ラウール渡辺翔太向井康二阿部亮平目黒蓮宮舘涼太佐久間大介ジャンル···ジャニーズ