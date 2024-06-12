☆ルイスビル カタリスト 少年軟式野球 80cm JJRB015B 600g

【限定１点限り！早い者勝ちです！】※匿名配送にて48時間以内に迅速発送、即購入歓迎致します！！◇◇◇商品について◇◇◇●商品・JJRB015Bルイスビル軟式少年用バット・80cm（600ｇ平均）・新素材カーボン100％使用・ミドルバランス当時のメーカー希望小売価格３１３２０円カタリスト少年軟式用モデルです。ミドルバランスでバットが振り抜きやすく想像以上にボールが飛んでいきますルイスビルカタリスト少年軟式野球80cmJJRB015B600gLOUISVILLESluggerJUNIORRUBBERBALLBAT●付属品・本体のみ※写真に写るものが全てになります。●外観の状態中古品のため通常の使用感はございますが、まだまだ活躍できる商品です。バットのため小傷や汚れ等ございます。ご理解の上ご購入お願いします。※細かい外観は写真にてご確認いただければ幸いです。●清掃商品全体をアルコールで拭いてから梱包させていただきます。尚、喫煙者は無く、ペットは飼育しておりません。嫌な臭い等はございませんので、安心してご購入下さい。●梱包プチプチとストレッチフィルムを巻いての簡易的ではありますが、丁寧に梱包させていただきます。●配送匿名配送にて、１～２日以内に発送致します。◇◇◇注意事項◇◇◇※当方の判断により状態を記載させて頂いております。商品の状態に神経質な方はご購入をご遠慮下さい。気になる箇所がございましたら、ご購入前に状態確認のコメントお願いします。※専門業者ではないため素人検品、素人保管となる事をご了承下さいませ。※返品交換は行っておりませんので、状態をよくご確認の上ご購入お願いします。



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