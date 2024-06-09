ラケットバック(リュクタイプ)

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商品詳細
種類···テニスバッグ(ラケット2本入り)素材···ポリエステルサイズ L12×Ｗ32×Ｈ72ｃｍ色 ネイビー・ピンクファスナー外側にファスナーポケット内側にポケット1個づつ付いてます。気に入って頂けたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。軽く2つ折りにて送らせていただきます。種類···ラケットバッグ
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