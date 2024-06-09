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ラケットバック(リュクタイプ)
商品番号 V12842059208
商品名

ラケットバック(リュクタイプ)
ブランド名 ダンロップ
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···テニスバッグ(ラケット2本入り)素材···ポリエステルサイズ　L12×Ｗ32×Ｈ72ｃｍ色　ネイビー・ピンクファスナー外側にファスナーポケット内側にポケット1個づつ付いてます。気に入って頂けたら嬉しいです。宜しくお願いいたします。軽く2つ折りにて送らせていただきます。種類···ラケットバッグ
http://narcologia.ru/goods/symmetric490945.html
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