配色スペシャル！NIKE ナイキ NFTB パープル ナイロンジャケット ピステ

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◎ご覧いただきありがとうございます！◎・いきなり購入大歓迎◎・フォロー大歓迎◎・まとめ買い大歓迎◎#VVV出品中Used古着ALL↑↑出品中の他商品宜しければご覧下さい↑↑◎商品説明◎NIKEナイキNFTBロゴプリントデザインピステナイロンジャケットプルオーバー薄手希少デザインメンズレディース兼用素材:ポリエステル100%カラー:パープル×イエローサイズ:表記L着丈リブ下〜:69身幅:57袖丈首〜:83実寸メンズL程度状態:(1〜10)※10は新品未使用品7目立つ傷汚れはございません。まだまだ問題なく着用できる程度です。NIKEナイキNFTBロゴプリントポリエステルプルオーバージャケットになります。古着好きにオススメ！パープルベースのボディにイエローの切替デザイン効いてます。プリントデザインも最高です◎薄手ですのでオールシーズン使えます！サッカーやフットサル、フィットネスは勿論、街着にも是非。スウェットやパーカー合わせて是非！女性にもオススメのデザインになっております。サイズ合う方いかがでしょうか？◎ご案内◎★☆常にフレッシュな商品をアップしてますので、宜しければフォローお願い致します☆★毎日出品頑張ります！値下げ再出品含む60s70s80s等のヴィンテージvintage商品から90s00sオールドのUS古着を中心にユーロ古着やストリートアイテム、スポーツMIX等、ビンテージからレギュラーまで幅広く多数出品しております。#VVV出品中Used古着ALL↑↑出品中の商品がご覧いただけます↑↑◎迅速発送を心掛けております◎・発送は基本ご入金から即日〜1日で行なっておりますが、稀に2〜3日かかる場合もございます。急ぎの方はその旨コメントにてお伝え下さい。ご要望になるべくお応えいたします。質問等お気軽にコメントにてお願い致します。