ヨネックス サッカーウェア トップス長袖(ネイビー) Lサイズ

◎即購入OKです！◎ブランド:YONEXカラー:ネイビーサイズ表記:L平置きサイズ(約)・身丈→73cm・身幅→59cm○商品確認のため袋から出しましたが、着用は しておりません。○注意全ての出品物は丁寧に平置きで実寸を計測しております。必ず参考にして検討の上購入下さい。Lサイズでも、ブランドにより大きく差がありますのでご注意下さい。#ヨネックス#サッカー



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