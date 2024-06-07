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ヨネックス サッカーウェア トップス長袖(ネイビー) Lサイズ
商品番号 P83334058569
商品名

ヨネックス サッカーウェア トップス長袖(ネイビー) Lサイズ
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 1,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎即購入OKです！◎ブランド:YONEXカラー:ネイビーサイズ表記:L平置きサイズ(約)・身丈→73cm・身幅→59cm○商品確認のため袋から出しましたが、着用は　しておりません。○注意全ての出品物は丁寧に平置きで実寸を計測しております。必ず参考にして検討の上購入下さい。Lサイズでも、ブランドにより大きく差がありますのでご注意下さい。#ヨネックス#サッカー
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