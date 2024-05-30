送料込 新品 500 LEVEL ラーズ ヌートバー ネイビー Tシャツ

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他にもたくさん出品していますのでよかったらご覧下さい！#QUICKの出品一覧#QUICKのMLBPLAYERS公式ライセンスTシャツ一覧★メーカー★500LEVEL★商品名★LarsNootbaarSt.LouisCartoonMLBPLAYERS公式ライセンス商品★カラー★ネイビー★サイズ★Ｌ(USサイズ)肩幅約49.5cm身幅約52cm着丈約75cm★素材★100%コットン★購入先★アメリカの正規取説店で購入した並行輸入品になりますWBC•侍ジャパンで大活躍したカージナルス所属のヌートバー選手のTシャツです！何か気になる事やご質問がある方はお気軽にどうぞ(^^)★発送方法★ゆうパケットポスト【注意事項】♦︎ゆうパケットポストはお客様宅の郵便受けへお届けになります。郵便受けに入らない等でお届けすることができない場合は配達員による手渡しの配達になり、不在の場合は不在票が入ります。♦︎ゆうパケットポストはお届けまでに通常2日〜4日程度、離島•沖縄•北海道の場合は更に日数がかかります。お急ぎで日時指定がある方は+300円で宅急便コンパクトに変更可能ですので、必ず購入前にご相談下さい。(購入後の変更は出来ません。)♦︎取置き、専用は一切しておりません。♦︎コンビニ/ATM支払いの方はメルカリ規程の入金期日までにお願いします。期日までに入金がなかった場合、キャンセルさせて頂きます。♦︎出品している商品は全て海外からの輸入品になります。