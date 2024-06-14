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[10/22 まで] NIKE AIR ZOOM VAPOR 5 サイズ 8
商品番号 A88910762152
商品名

[10/22 まで] NIKE AIR ZOOM VAPOR 5 サイズ 8
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,535 円
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商品詳細

AIRZOOMVAPOR5ブランド：NIKE/ナイキ表記サイズ:8(26cm)製造番号:318061144商品状態：目立った汚れや傷はありません。未使用ですが、長期自宅保存していたものとなりますので、中古品であることを理解したうえでの購入をお願いいたします。箱など付属品はありません。発送はらくらくメルカリ便で行います。気になる点がありましたらお気軽にご質問ください！
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