ナイキ エアズーム ヴェイパープロ2

対応コート···オールラウンドサイズ···27ネットにて購入しましたがサイズが合わない為、出品します。タグは外してしまいましたが、室内にて試し履きしかしていない為、綺麗です。◇延々と続くラリーや長時間のマッチで勝利するために作られた、ヴェイパープロ2。オリジナルモデルのプロで人気だった要素をすべて継承しています。地面との一体感を生むデザインで、高反発のZoomAirクッショニングにより、コートのどこでもサーブを打ち返して得点することが可能。ヴェイパーらしい快適な履き心地で、硬いサーフェスでもフレッシュな状態をキープできます。※値下げ対応させていただきますのでお気軽にコメントください。対応コート···オールラウンドサイズ···27〜27.5cm



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