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9/5値下げしました！【美品】MIZNO DIOS PRO-R OU サイズ
商品番号 X88905032019
商品名

9/5値下げしました！【美品】MIZNO DIOS PRO-R OU サイズ
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

五回程度の利用で、極めて美品です。エッヂガードを貼っていたため、目立ったキズは確認できません。もちろん折れやヒビはありません。写真の通り、赤いオーバーグリップの跡が残ってしまっているので、その点ご了承ください。2022年10月にテックガット5300を30ポンドで張りました。家にカバーが複数あり、本品の付属品かどうか不明ですが、写真にある未使用のものをお付けします。
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