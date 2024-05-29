コイキング　ar psa10

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商品詳細
以下テンプレ文になります資金が必要となった為、コレクションから出品いたします。発送相当早い自信あります！東京都からの発送になりますが大会などに間に合わせたい方、是非ご購入ください！！基本２４時間以内に発送しますが郵便局で発送しなければならないものは２４時間を超える場合がございます。シングルカード（9999円まで）ミニレター（郵便書簡）にて簡易発送になりますが発送手続きは相当早いです！らくらく、ゆうゆうメルカリ便に変更コメントにて・らくらくメルカリ便＋222円・ゆうゆうメルカリ便＋244円で受け付けます！#Canonショップカード部門デュエマデュエルマスターズ
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