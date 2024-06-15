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ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　硬式　投手用　松井型　左投用　高校野球対応
商品番号 O20289670173
商品名

ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　硬式　投手用　松井型　左投用　高校野球対応
ブランド名 ミズノプロ
特別価格 税込 29,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

楽天イーグルス・松井裕樹型を採用した投手用モデルが登場！MTヒンジ仕様となっており、タテでもヨコでも使えるモデル！カラーは学生野球の王道カラーのブラックを採用しました。プロ選手も愛用する最高峰のプレキシーキップレザーを採用しました。当店だけのスペシャルなシリーズとなっております！硬式用　投手用　サイズ：12　松井型本体カラー：ブラック皮紐：ブラックステッチ：金茶左右：左投げ用素材：プレキシーキップレザー仕様：MTヒンジHAGAJAPAN製品番：W823072975288-TOMOI/O
http://narcologia.ru/goods/perpetual996446.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful65951.html
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ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　硬式　投手用　松井型　左投用　高校野球対応
ミズノプロ　MIZUNOPRO　オリジナルオーダーグラブ　硬式用　投手用　ピッチャー用　HAGAJAPAN製　松井裕樹型　左投用　高校野球対応　 プレキシーキップレザー採用　ブラック　MTヒンジ採用

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