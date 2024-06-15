ミズノプロ　オリジナルオーダーグラブ　硬式　投手用　松井型　左投用　高校野球対応

楽天イーグルス・松井裕樹型を採用した投手用モデルが登場！MTヒンジ仕様となっており、タテでもヨコでも使えるモデル！カラーは学生野球の王道カラーのブラックを採用しました。プロ選手も愛用する最高峰のプレキシーキップレザーを採用しました。当店だけのスペシャルなシリーズとなっております！硬式用 投手用 サイズ：12 松井型本体カラー：ブラック皮紐：ブラックステッチ：金茶左右：左投げ用素材：プレキシーキップレザー仕様：MTヒンジHAGAJAPAN製品番：W823072975288-TOMOI/O



ミズノプロ MIZUNOPRO オリジナルオーダーグラブ 硬式用 投手用 ピッチャー用 HAGAJAPAN製 松井裕樹型 左投用 高校野球対応 プレキシーキップレザー採用 ブラック MTヒンジ採用



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厚木市 T.Yさま ミズノプロ 硬式用 オーダー 投手用 松井裕樹型 5mm小 ...



ミズノプロ・グラブオーダー（硬式）



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