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商品詳細
他にもラケット出品中ここから見れます↓↓↓ #文太郎ソフトテニスラケット新品未使用ボロン300 ＢＯＲＯＮ 300 ＦＩＮＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮファイナルエディションサイズ ＳＬ−２グリップの所に、新品購入時のビニール付いています専用ラケットケース付きラケットケースは少しダメージがあります。ラケットケースには、画像に写らないくらいの、細かいダメージもありますので、あらかじめご承知おき下さい。小さなフェイス、中身がぎっしり詰まっているような打感、程よいしなり、後衛用の典型ラケット新品で手に入る機会は、もう多くないと思いますので、お早めにお考え下さい#ヨネックス#YONEX#Ti#マッスルパワー#MUSCLEPOWER#アーマーブレード#ARMORBLADE#ナノフォース#nanoforce#REV#ネクステージ#NEXTAGE#アイネクステージ#iNEXTAGE#ネクシーガ#NEXIGA#レーザーラッシュ#LASERUSH#ジオブレイク#GEOBREAK#エフレーザー#FLASER#ボルトレイジ#VOLTRAGE#カーボネックス#ソフトテニス#ラケット#軟式
http://narcologia.ru/goods/enquire510189.html
http://narcologia.ru/goods/response642142.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome880443.html
ボロン300 ＢＯＲＯＮ 300 ＦＩＮＡＬ ＥＤＩＴＩＯＮ 限定 ラケット
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