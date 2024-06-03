希少　美品　鹿島アントラーズ　Antlers 廃盤モデル　ショルダーバッグ

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25周年記念グッズ発売のお知らせ | 鹿島アントラーズ オフィシャルサイト

鹿島アントラーズのオリジナルショルダーバッグになります！！過去に購入しましたが、一度も使用する機会がありませんでした。現在では出回っていない物なので希少です！デザイン性もかっこいい、かわいいデザインで幅広く活躍すると思います。A4収納可能サイズでペットボトルなど観戦に必要な用具を入れることができます！カッパナイキ アディダスアスレタルースイソンブラルコックロットプーマアシックスミズノアンブロ北海道コンサドーレ札幌ベガルタ仙台鹿島アントラーズ浦和レッズ柏レイソルＦＣ東京川崎フロンターレ横浜Ｆ・マリノスヴァンフォーレ甲府アルビレックス新潟ジュビロ磐田清水エスパルスガンバ大阪セレッソ大阪ヴィッセル神戸サンフレッチェ広島サガン鳥栖モンテディオ山形水戸ホーリーホックザスパクサツ群馬ジェフユナイテッド千葉東京ヴェルディFC町田ゼルビア湘南ベルマーレ横浜FC松本山雅FCツエーゲン金沢FC岐阜名古屋グランパス京都サンガF.C.ファジアーノ岡山レノファ山口ＦＣカマタマーレ讃岐徳島ヴォルティス愛媛FCアビスパ福岡FC琉球ブラジル新国立レアル・マドリードバルセロナアトレティコ・マドリードマジョルカPSGパリ・サンジェルマンマルセイユマンチェスターシティマンチェスター・ユナイテッドリバプールトットナムチェルシードルトムントバイエルン・ミュンヘンフランクフルトアルゼンチンブラジルロンドンメッシネイマールエムバペマンUポルトガルユベントスインテルＡＣミランセリエAブンデスリーガプレミアリーグリーガスペインリーグヨーロッパリーグチャンピオンズリーグCLワールドカップオリンピックアーセナルモドリッチクロアチアベンゼマリーグ···J1種類···その他