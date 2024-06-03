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- 【新品未使用】アディダス キャスター付き大型バッグ 130L
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商品詳細
[アディダス]スポーツバッグティロリーグトロリーチームバッグ(大)MKB56300kgブラック/ホワイト(HS9756)ティロリーグトロリーチームバッグ(大)美しいプレーを目指して。アディダスのティロリーグコレクションから登場した大容量バッグ。格納可能なハンドルと滑らかに動くキャスターが付いているから、空港や駅で障害物を回避しながらラクに移動できる。多彩なポケットと、内側にコンパートメントを装備して、外側にはタフなウーブンシェルを採用。旅行用アイテムの主力になること間違いなし。サイズ:80cmx42cmx38cm容量:130Lリサイクルポリエステル100%(平織り)サイドにジップポケット内側にジップポケットTIROトロリーXLお値下げ不可でお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/kindness584005.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford125673.html
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新品未使用】アディダス キャスター付き大型バッグ 130L-
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