【超美品】TPハイドロブラスト デルモンテ シングルベンド アームロック

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商品詳細
【超美品】TPコレクションハイドロブラストデルモンテシングルベンドアームロック 40インチ 日本専用品2ヶ月ほど前に購入しました。ラウンド未使用です。屋内使用のみなのでキズ等はないと思いますが写真でご判断下さい。
http://narcologia.ru/goods/influenza372893.html
http://narcologia.ru/goods/browse632891.html
http://narcologia.ru/goods/encourage581572.html
TPコレクション ハイドロブラスト デルモンテ シングルベンド アームロック
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