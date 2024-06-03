【週末限定価格】ベンタスブラック 5x キャロウェイスリーブ付

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PGAツアー、国内ツアー問わず大人気のベンタスブラックです。50g台のxシャフトです。軽硬のシャフトですが50g台のなのでそこまでハードさは感じず当てやすく距離も出るシャフトかと思います。長さはローグトリプルダイヤ装着で約45.25インチ、重さはスリーブ、グリップ込みで117g前後でした。グリップはパーフェクトプロのxラインコードが入っております。クレイジーとのコラボモデルなのでロゴはCRAZYと記載です。出品に伴い変更しましたので未使用です。#キャロウェイ#callaway#fujikura#フジクラ#ベンタス#ventus#crazy#パーフェクトプロ#perfectpro種類...スリーブ付きシャフト