新品　PING G430 ハイブリッド ヘッド　5U

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商品詳細
種類...ユーティリティ,ヘッドPINGピンG430ハイブリッドユーティリティ 5U26ºヘッド単品ビニールは剥がしましたが1球も打っておりません。付属品 ヘッドカバーご検討宜しくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/rouge977810.html
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