スカーフ☆イタリア製シルク100%

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商品詳細
こちらはハンドメイドのスカーフになります。イタリア製シルク100%の高級生地使用◾️サイズ 幅20cm.長さ144cm※若干の誤差はご容赦ください。◾️色 紺地にピンク・イエロー・アイボリーのモザイク様の柄です。◾️生地 イタリア製高級シルク100%
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