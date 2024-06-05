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スカーフ☆イタリア製シルク100%
商品番号 C45178780349
商品名

スカーフ☆イタリア製シルク100%
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはハンドメイドのスカーフになります。イタリア製シルク100%の高級生地使用◾️サイズ　幅20cm.長さ144cm※若干の誤差はご容赦ください。◾️色　紺地にピンク・イエロー・アイボリーのモザイク様の柄です。◾️生地　イタリア製高級シルク100%
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