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防火2wayバッグ作成中予約ページ
商品番号 A31799186163
商品名

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ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 75,757 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらのバッグ作成中予約受付中コメント下さい！バッグは見本です(*☻-☻*)ハンドメイドオンリーワン一点物商用利用な生地使用プレゼントにも最適男女兼用新品半被をリメイク表　防火半被　　厚手接着芯付き裏　　中布　厚手赤色中にポケットあり　厚手接着芯付きサイドタグ前掛け付き開きっぱなしにならないようにマグネットホック付きサイズ■約　予定縦　32横32底幅横　入口平置き　40マチ8開きっぱなしにならないようにマグネットホック付き金額は変わります一点一点心を込めてお作りしていますがハンドメイドの為縫い目のずれなどある場合がありますご了承下さいませ(^_-)#かおり屋　#ハンドメイド　#サコッシュ#お面柄#おかめ　＃お酒前掛け#お酒柄#お祭り#半被#半纏#防火#トートバッグ#一番#YOSAKOI#海#サコッシュ#お酒柄#デニム#男女問わず#トートバッグ#プレゼント#ハンドメイド#レトロ#限定#プレゼント#前掛け#和柄#祭り#2way
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