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へなちょこぷちウサギボンネット
商品番号 F84250944945
商品名

へなちょこぷちウサギボンネット
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 98,484 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご縁がありましたご覧いただききありがとうございます☻プチブライスサイズお帽子のみの販売です。素人のハンドメイドです。歪みズレなど荒い部分がありますハンドメイドにご理解のある方よろしくお願いいたします。つぶしての発送になりますので気になる方はご遠慮ください。室内犬がいます。アレルギーのある方苦手な方はご遠慮ください。#ブライス#プチブライス#ブライスアウトフィット#プチブライス帽子#プチブライスアウトフィット
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