WWE フィギュア　ザ・ワイルド・サモアンズ　プロレス　マテルエリート

WWEプロレス フィギュア マテル エリートWWFザ・ワイルド・サモアンズアファ・アノアイシカ・アノアイタッグベルト付きベルトはジャックス製関節良好で、美品フィギュアかと思います。画像での確認宜しくお願いします。＊バラ売りは、不可となります。素人の自宅保管となります、状態を過度に気になさる方はご購入お控え下さい。



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