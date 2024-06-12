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アルトサックス ヤマハ YAS-280
商品番号 U17547187189
商品名

アルトサックス ヤマハ YAS-280
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 19,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルトサックスヤマハYAS-280YAMAHA定価：¥1400002018年に購入しました。使用に伴う小さな傷があちこちにありますが、大きなダメージはなく、問題なく演奏出来ると思います。2021年に一度、リペア済みです。練習する時間が取れず出品します。おまけで、チューナー(取説無し)とスタンドを付けます。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Adder387775.html
http://narcologia.ru/goods/recommended752390.html
http://narcologia.ru/goods/choice174585.html
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