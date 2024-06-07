☆！更にお値下げ！☆　ソファ　一人掛け

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商品番号 S94208443719
商品名

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ブランド名 Svital
特別価格 税込 9,065 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいまして、ありがとうございます。お色が想像と違ったため、キレイなうちに出品致します。色：ベージュ定価：29,999円(セールにて25,000円にて購入)カバーはホームクリーニング可能です。購入したばかりですが、一旦人手に渡っていることをご理解いただける方に。売り切りたいので、お値引きのご相談・ご質問等はお気軽にどうぞ！よろしくお願い致します。
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