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- 【昭和レトロ】SEYEI, セーエー陶器、カップ＆ソーサとリーフ型長皿
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商品詳細
SEYEIのカップ＆ソーサおよびリーフ型長皿です。カップ：４、ソーサ：５、長皿（37x14cm)：１長皿は、おやつ用でも食事用での使用でもいいです。使用状況：使用品（中古）ではありますが、大きな目立った傷はありません。カップとソーサは4セット分。レトロ調なのでインテリアとしてもいいと思います。宅急便、サイズ100での配送になると思います。
http://narcologia.ru/goods/Persia799388.html
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