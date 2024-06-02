松徳硝子 うすはりタンブラーS…4個セット

うすはりの玻璃(はり)とは硝子のこと。極限までうすく作られた硝子のグラス。松徳硝子うすはりグラスのタンブラーS4個セットです。手作りのため各々、個体差がございます。単品の定価は、1,540円です。自分へのご褒美に…或いは…大切な人たちの集まりの日とかにいかがでしょうか？上品に冷酒や一口ビール等に最適です…硝子自体は粘りがあり強いのですが、急激な温度差は、若干苦手です。大正時代の電球製作で培った型吹きの技術…極限まで薄く作られたグラスは、とても口当たりがいいです。◼️サイズ約:φ54×H97ミリ(満水容約:150ml)◼️素材:型吹き硝子◼️ご注意:個体差が有ります。グラス/カップ/酒器...コップ,シャンパングラス,ショットグラス,お猪口(おちょこ)素材...ガラスお皿/お椀/デザート食器...セット(3つ以上)



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