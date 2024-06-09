NEW RETRO オリジナル 2人掛けソファ

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商品詳細
◇たくさんの商品からご覧いただきありがとうございます！！【取り扱い商品】・インテリア家具・インテリア雑貨・レディースファッション・雑貨＊まずはコメントにてお問合せください！カラーなど複数ある場合はご希望の種類をコメントください！！お客様専用出品を致しますので、そちらからご購入をお願い致します。大型商品の場合は配送のため連絡先をお伺いしますので、予めご了承下さい。＊ご購入前に一度プロフィールの注意事項をご覧ください。▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽【商品紹介】NEWRETRO2人掛けソファー。懐かしくて落ち着く、なんだかほっとするソファ。【組立品】【梱包サイズ】118ｃｍ×58ｃｍ×38ｃｍ【商品重量】約18.5kg【耐荷重】約150kg【ORG】【カラー】ダークブラウンブルーグレー【サイズ】幅：127ｃｍ×奥行き：73ｃｍ×高さ：70ｃｍシートまでの高さ３６ｃｍ座面幅１１５ｃｍ座面奥行き５０ｃｍアームの高さ５０ｃｍ【規格】材質：天然木／ウレタンフォーム／ウェービングベルト、張り地／バイキャストＰＵレザー#cocoインテリア
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