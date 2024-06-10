クラスティーナ 2.5人掛け ソファー TAPIS (タピス) 都内引き取りのみ



【オンラインショップ限定】2.5人掛けソファー「TAPIS(タピス)」Smoky Black Limited edition/幅182cm/本体:クロス(布)/脚:スチール/本体:スモーキーブラック/脚:ブラック



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3人掛けソファー/ウッドフレーム/幅180cm/本体:ウォールナット突板・オーク突板/クッション:クロス(布)/本体:ウォールナット・オーク/クッション:ブルー・グレー・マスタード・ストーン・ゴールド・シルバー・デニムブルー



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2.5人掛けソファー「TAPIS(タピス)」



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カウチソファー「Libero(リベロ)」/幅247(151+96)cm/クッション:クロス(布)/モスグレー・ライトグレー・ダークブルー



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3人掛けソファー「ULTIMA(ウルティマ)」/幅200cm/本体:クロス(布)/脚:ステンレスor木製/オーダー

⭐️希望として、東京都中央区に引き取りに来れる方でお願い致します。発送も可能ですが、梱包発送頼める便でのお取り引きとなり送料分上乗せさせていただきます。クラスティーナ2.5人掛けソファーTAPIS(タピス)カラーグレーサイズ（cm）幅182×奥行85×高さ80×座面高さ45×肘部高さ54素材本体:クロス(布)/脚:スチールカラー本体:グレー/脚:ブラック重量（kg）37耐荷重（kg）200定価￥118,800(税込)状態カバーは生活に伴う使用感あり(毛羽立ち等)、フレーム、クッション自体は綺麗です。本体からクッションまですべて取り外しが可能なフルカバーリング。カバーだけでも購入可能であるため、色味も変えることが可能です。公式商品URLhttps://www.crastina.jp/products/detail/4389?gclid=EAIaIQobChMI-_DGoOa3gQMVB5uWCh1GbwRREAQYBSABEgJ0nPD_BwEACTUSアクタスARMONIAアルモニア