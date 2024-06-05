最終！WOODWORKS エステベッド　折りたたみ　施術　マッサージ

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最終お値下げしました。（送料5000円込み）●即購入OK折りたたみの施術ベッドです。カバーをかけて2年ほど使用しておりましたが、新しいものを購入しましたので、たたんで保管しておりました。（アルコール消毒済み）少し色ムラなどありますが、使用には問題ありません。とてもしっかりした作りで、まだまだお使い頂けるかと思います。中古品ですのでご理解くださいませ。【ブランド】GoldenRatioWoodworks【付属品】・差込式フェイスマット・差込式肘置き×2【サイズ】幅:600mm長さ:1830mm