GMGK56A○飛騨産業 / HIDA キツツキ 穂高 3人掛けソファ トリプ

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GMGK56A○飛騨産業/HIDAキツツキ穂高3人掛けソファトリプルソファセパレートオーク材ファブリックカントリー定価約28万□□商品説明□□飛騨産業は、日本を代表する老舗の家具メーカーです。飛騨産業の歴史は1920年に飛騨高山に西洋の曲げ木の技術が伝わったのがはじまりです。飛騨の匠の伝統技術をもって、飛騨の山々に密生する「無用の長物」とされていたブナ原生林を資源に、西洋家具メーカーとして誕生しました。国内最高峰の技術力を誇る飛騨産業の曲げ木の技術で、難易度の高いデザインを具現化してきました。人気の森のことばシリーズをはじめ、楢や杉を使った多くのプロダクトを展開。「キツツキマークの家具」として世界にも知られている家具メーカーです。約:実寸サイズ（mm）w1770×d770×h800×sh410※若干の誤差はご了承下さい。●コンディションランク【C】S×新品、未使用品A×未使用に近いB×目立った傷や汚れなしC×やや傷や汚れありD×傷や汚れありE×全体的に状態が悪い※特記事項/備考欄●送料/発送方法らくらく家財宅急便Eランク兵庫県より発送させて頂きます。※購入、コメント前にプロフィール必読下さい